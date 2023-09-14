الخميس 29 صفر 1445 ﻫ - 14 سبتمبر 2023 |
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الثلاثية الأوروبية وأمريكا: على إيران توضيح الأمور المتعلقة بمواد نووية

منذ دقيقتين
تعثر مفاوضات برنامج إيران النووي

تعثر مفاوضات برنامج إيران النووي

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أبلغت بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، بأنه ستكون هناك حاجة لمزيد من التحرك بخصوص إيران إذا لم تف بكامل التزاماتها القانونية وتوضح الأمور المتعلقة بالمواد النووية.

وقالت البلدان الأربعة في بيان إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ 13 سبتمبر أيلول “على إيران تقديم معلومات موثوقة من الناحية الفنية بخصوص المواقع الراهنة للمواد النووية والمعدات الملوثة بالإشعاع فيما يتعلق بتورقوز اباد وورامين دون مزيد من التأجيل”.

ويرى محللون أن الخطوات المحدودة التي اتخذتها إيران لإبطاء زيادة مخزوناتها من اليورانيوم المخصب لدرجة قريبة من تلك اللازمة لصنع الأسلحة قد تساعد في تخفيف التوترات الأمريكية الإيرانية، لكنها لا تعني إمكانية تحقيق تقدم باتجاه اتفاق نووي أوسع قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في 2024.

ويعتبر دبلوماسيون أن التوصل إلى اتفاق أمر بعيد المنال بسبب التقدم الذي حققته إيران لا سيما في تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي لديها قدرة إنتاجية أكبر بكثير.

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