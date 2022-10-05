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الثلوج تعيق إنقاذ ناجين من انهيار جليدي في جبال الهيمالايا

منذ 58 دقيقة
جبال الهيمالايا

جبال الهيمالايا

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قال مسؤول في الشرطة الهندية لرويترز إن الثلوج تعرقل جهود رجال الإنقاذ، الأربعاء، للوصول إلى مجموعة من متسلقي الجبال الذين واجهوا انهيارا جليديا في جبال الهيمالايا الهندية، ما أسفر عن مقتل عشرة منهم على الأقل وفقدان أكثر من 20 آخرين.

وقع الانهيار في الساعة 8.45 صباح أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي خلال مرور المجموعة التي كانت تضم 34 متدربا وسبعة مدربين.

وقال أشوك كومار قائد شرطة ولاية أوتاراخند بشمال الهند عبر الهاتف “الوصول إلى الموقع صعب بعض الشيء على فرق الإنقاذ بسبب تساقط الثلوج بكثافة في المنطقة”.

وأضاف “ربما أجبرت الظروف متسلقي الجبال على التفرق في مناطق منعزلة”.

وكان المتدربون في طريق العودة من قمة جبل دراوبادي كا داندا-2 على ارتفاع 5670 مترا بولاية أوتاراخند عندما وقع الانهيار.

وأضاف كومار أنه تم إنقاذ ثمانية أشخاص

    المصدر :
  • رويترز

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