الجابر يحث المندوبين وشركات النفط على العمل معا في كوب28

افتتح سلطان الجابر رئيس (كوب28) مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ هذا العام بحث الدول على إيجاد أرضية مشتركة بشأن السياسات الرامية لتحقيق أهداف المناخ العالمية.

وأقر الجابر، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، في نسخة نصية من كلمته الافتتاحية بأن هناك “وجهات نظر قوية تتعلق بفكرة إدراج كلام بشأن بالوقود الأحفوري ومصادر الطاقة المتجددة في النص محل التفاوض… أطالبكم بالعمل معا”.

وأضاف الجابر “أيها الزملاء، دعوا التاريخ يقول حقيقة إن هذه هي الرئاسة التي اتخذت خيارا جريئا بالتعامل بطريقة استباقية مع شركات النفط والغاز”.

وتابع “أجرينا العديد من المناقشات الصعبة. دعوني أخبركم أن الأمر لم يكن سهلا”.

وأشار إلى أن العديد من شركات النفط الوطنية اعتمدت أهداف انبعاثات كربونية صفرية لعام 2050.

وقال جابر “ممتن لأنهم صعدوا للانضمام إلى هذه الرحلة التي غيرت قواعد اللعبة… لكن يجب أن أقول إن هذا ليس كافيا، وأعلم أن بإمكانهم فعل المزيد”.