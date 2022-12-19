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الجامعة العربية تتضامن مع البحرين.. وترفض قرار البرلمان الأوروبي

منذ 44 دقيقة
الجامعة العربية

الجامعة العربية

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أعربت جامعة الدول العربية عن تضامنها الكامل مع البحرين، في رفضها للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، حول وضع حقوق الإنسان في المملكة.

فقد قالت الأمانة العامة للجامعة العربي في بيان إنه “ومن خلال متابعتها عبر السنوات لتطور أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، تسجل الكثير من الإيجابيات على هذا الصعيد، وبخاصة فيما يتعلق بالمبادرات الحقوقية، ودعم البحرين لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ومصادقتها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وغير ذلك من المبادرات الإيجابية على الصعيدين السياسي والحقوقي”.

كما أكدت الأمانة العامة رفضها “من حيث المبدأ لتسييس القضايا الحقوقية، ولمعالجة هذه القضايا على نحو منحاز ينحصر في الهجوم والانتقاد المستمر، استنادًا إلى معلومات غير دقيقة أو موثقة ومن دون النظر للتطورات التي تجري على الأرض أو للسياق المعقد لعملية التطور السياسي والحقوقي، سواء في البحرين أو في غيرها من الدول العربية”.

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