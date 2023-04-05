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الجامعة العربية تحذر: اقتحام إسرائيل للمسجد الأقصى قد يشعل العنف

منذ 43 دقيقة
القوات الإسرائيلية عند أبواب المسجد الأقصى

القوات الإسرائيلية عند أبواب المسجد الأقصى

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نددت جامعة الدول العربية بشدة (الأربعاء 5-4-2023) باقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى بالقدس، وقالت إن “الاعتداءات والجرائم” الإسرائيلية تهدد الاستقرار في المنطقة والعالم.

وقالت الجامعة في بيان إن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين عبر في اجتماع طارئ اليوم الأربعاء عن “الإدانة الشديدة للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين المسلمين العزل في المسجد الأقصى”.

وأضافت أن “الاعتداءات” التي وقعت قبل فجر اليوم الأربعاء “تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ما حدث نتج عن تحصن “متطرفين” داخل المسجد بالأسلحة والحجارة والألعاب النارية.

وندد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في وقت سابق بالمداهمة في بيان منفصل.

وقال أبو الغيط “التوجهات المتطرفة التي تتحكم في سياسة الحكومة الإسرائيلية سوف تقود إلى مواجهات واسعة مع الفلسطينيين إذا لم يوضع حد لها”.

    المصدر :
  • رويترز

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