الجامعة العربية تسعى لاستضافة مفاوضات روسية أوكرانية

صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الأربعاء الواقع في 22 حزيران، أن أعضاء المجموعة الوزارية بالجامعة تبحث في مساع لاستضافة مفاوضات روسية أوكرانية لوقف إطلاق النار.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة “الجزائر الدولية”، حيث قال أبو الغيط إن العرب يرغبون في سيادة واستقرار المنطقة العربية، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تطال العالم أجمع، وتمس قضايا الغذاء والطاقة والسياحة.

لهذا فإن مجموعة الاتصال الوزارية تنتظر اجتماعا بتقنية الفيديوكونفرنس بين الوزراء العرب لمناقشة الأفكار المطروحة، بهدف تقريب وجهات النظر، ومحاولة التوصل لوقف إطلاق النار. وأوضح أبو الغيط أن “العرب ينؤون بأنفسهم عن هذا الاحتدام الدولي”، محذرا بأن هذه المواجهة المسلحة والتهديد باستخدام القدرات النووية أمر خطير.