الجامعة العربية تطالب بـ"الوقف الفوري" لاشتباكات السودان

دعت جامعة الدول العربية، الأحد، إلى الوقف الفوري لكافة لاشتباكات المسلحة في السودان، وأكدت على أهمية العودة السريعة إلى المسار السلمي لحل الأزمة.

وأكدت الجامعة في بيان على أهمية التأسيس لمرحلة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني، محذرا من خطورة التصعيد العنيف الذي تشهده البلاد.

وعقدت جامعة الدول العربية اجتماعا عاجلا، الأحد، بناء على طلب مصر والسعودية لمناقشة الأوضاع في السودان.

وكان أمينها العام، أحمد أبو الغيط، قد أعرب عن “عميق القلق والانزعاج” إزاء الأحداث الأخيرة، و”اللجوء إلى السلاح والاقتتال بين الأخوة بهذا الشكل وفي نهار شهر رمضان الكريم”” وفق بيان صدر عن الجامعة السبت.

وعرض أبو الغيط استعداد أمانة جامعة الدول العربية للتدخل مع الأطراف لتحقيق انفراجه.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب السودان، سيلفا كير، قد أعربا كذلك استعدادهما للقيام بدور الوساطة، مع استمرار الاشتباكات لليوم الثاني بين قوات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وزعيم قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”.

وأفاد مدير مشرحة مستشفى أم درمان، الأحد، بوصول 29 جثة، بينها 24 لمدنيين.