الجامعة العربية: على السلطات الإسرائيلية منع صلاة اليهود في المسجد الأقصى

دعت جامعة الدول العربية إسرائيل اليوم الخميس إلى منع‭‭‭ ‬‬‬صلاة اليهود في المسجد الأقصى، محذرة من أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا لمشاعر المسلمين وقد يؤدي إلى صراع أوسع.

وقالت إنه بينما تقيد إسرائيل حق المسلمين في الصلاة والتعبد في الحرم القدسي، فإنها تسمح للمتطرفين اليهود بدخوله خلال شهر رمضان تحت حماية الشرطة.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي للصحفيين، وإلى جانبه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بعد اجتماع طارئ في عمان بشأن الموضوع، إن مطالب العرب واضحة وهي أن المسجد الأقصى ومنطقة الحرم الشريف بكاملها مكان عبادة خالص للمسلمين.

وقال أبو الغيط إن إسرائيل تنتهك السياسة القائمة منذ قرون والتي يجوز بموجبها لغير المسلمين زيارة المسجد الأقصى لكنها تمنع صلاتهم هناك.

ويقول الزعماء الإسرائيليون إنهم يضمنون حرية العبادة لجميع الأديان في القدس.

ومنطقة المسجد الأقصى هي أكثر المواقع حساسية في الصراع المستمر منذ أجيال. ويُعزى تصاعد التوتر هذا العام في جانب منه إلى تزامن شهر رمضان مع الاحتفال بعيد الفصح اليهودي.

وقالت جامعة الدول العربية في بيان “هذه الاعتداءات والانتهاكات تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في كل مكان وتقويضا لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك وحرية وصول المصلين إليه، وأنها تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.

وتعتبر إسرائيل القدس بكاملها عاصمة لها ومركزا للديانة اليهودية. وضمت القدس الشرقية، التي تشمل البلدة القديمة، بعد حرب عام 1967 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.

وأثار تصاعد العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في الأسابيع القليلة الماضية مخاوف من الانزلاق مجددا إلى صراع أوسع.

وقتلت القوات الإسرائيلية منذ شهر مارس آذار ما لا يقل عن 29 فلسطينيا في الضفة الغربية، كما قُتل 14 بإسرائيل في سلسلة هجمات نفذها عرب في الشوارع.

واجتمع الصفدي أمس الأربعاء مع مسؤولين كبار بوزارة الخارجية الأمريكية يقومون بجولة في المنطقة لمناقشة نزع فتيل التوتر. وكان قد تحدث إلى نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن هذا الأسبوع.

وقال الصفدي إنه تلقى تأكيدات بأن إسرائيل ستمنع دخول المصلين اليهود إلى المسجد الأقصى في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان والتي تبدأ غدا الجمعة، في خطوة يُتوقع على نطاق واسع أن تساعد في نزع فتيل التوتر.