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الجامعة العربية: قرار كوسوفو بفتح سفارة في القدس انتهاك للقوانين الدولية

2 - فبراير - 2021
كوسوفو تعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل

كوسوفو

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أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قرار دولة كوسوفو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرارها افتتاح سفارة في المدينة.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية.

وأكد أبو الغيط أن القرار ”غير شرعي، ويمثل خرقا للقانون الدولي الذي يعتبر مدينة القدس أرضا محتلة، ويحظر نقل السفارات إليها“.

وأضاف أن ”قرار كوسوفو يمثل خروجا عن الإجماع الدولي بشأن افتتاح سفارات في القدس المحتلة، الذي لم تخترقه سوى دولتين فقط حتى الآن، هما الولايات المتحدة وغواتيمالا“.

وشدد أن ”قرارات مجلس الأمن صريحة في هذا الصدد، وعلى رأسها القرار 478 لعام 1980، الذي يدين ضم إسرائيل للقدس الشرقية، ويحظر على الدول إقامة بعثات دبلوماسية في المدينة“.

وأكد أن ”افتتاح سفارة لهذه الدولة أو تلك في القدس لا يغير من حقيقة كون المدينة واقعة تحت الاحتلال، ولا يمكن حسم مصيرها سوى بالتفاوض، باعتبار القدس تمثل واحدة من أهم قضايا الحل النهائي بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي“.

وأضاف أن ”الإقدام على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يناقض منطق التسوية السلمية وحل الدولتين“.

وأعلنت إسرائيل وكوسوفو، أمس الإثنين، إقامة علاقات دبلوماسية بينهما، بعدما اعترفت هذه المنطقة ذات الغالبية المسلمة بالقدس عاصمة للدولة العبرية.

ووقع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي ونظيره الكوسوفي ميليزا هاراديناي ستوبلا، في مراسم أقيمت عبر تطبيق زوم، على إعلان مشترك لتطبيع العلاقات.

وقال أشكينازي إنه وافق على ”طلب كوسوفو الرسمي بفتح سفارة لها في القدس“.

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