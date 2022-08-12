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الجبل الأسود تطرد دبلوماسيا روسيا وموسكو تتوعد بالرد

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2022 5:29 صباحًا
علم جمهورية الجبل الأسود

علم جمهورية الجبل الأسود

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أمرت جمهورية الجبل الأسود، الدولة الصغيرة التي كانت جزءا من يوغوسلافيا السابقة، دبلوماسيا روسيا الجمعة بمغادرة البلاد بسبب ما وصفته بانتهاكات للأعراف مما دفع موسكو للتعهد بالرد.

وأعلنت جمهورية الجبل الأسود عن هذا الإجراء على تويتر، لكنها لم تتطرق إلى التفاصيل. وانضمت الدولة الواقعة في منطقة البلقان إلى صفوف المشاركين في فرض عقوبات دولية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية قوله ردا على سؤال عن رد محتمل “روسيا ستقدم ردا ملائما”.

وفي مارس آذار وأبريل نيسان أمرت وزارة خارجية الجبل الأسود ما مجموعه خمسة دبلوماسيين روس بمغادرتها بسبب انتهاكات للأعراف الدبلوماسية.

وذكرت تاس أن روسيا أمرت دبلوماسيا من الجبل الأسود في أواخر مايو أيار بمغادرة أراضيها.

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