الجبير: سنواصل العمل مع أميركا لإنهاء النزاعات ومواجهة التحديات

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي، عادل الجبير، أن “خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن كان تاريخياً”.

وقال الجبير في سلسلة تغريدات على تويتر الجمعة: “أكد التزام أميركا بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات والتعامل مع التحديات”.

كما أضاف: “نتطلع إلى العمل مع أصدقائنا في الولايات المتحدة لإنهاء النزاعات ومواجهة التحديات، كما فعلنا منذ أكثر من 7 عقود”.

إلى ذلك أوضح: “السعودية وأميركا بذلتا التضحيات في تحرير الكويت وفي محاربة القاعدة بما في ذلك في اليمن وداعش في سوريا، وسنواصل الوقوف معاً لمواجهة أعدائنا المشتركين”.

President Biden's speech was historic. He confirmed America's committment to work with friends & allies to resolve conflicts and deal with challenges. We look forward to working with our friends in the US to end conflicts and confront challenges, as we have for over seven decades

— Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) February 5, 2021