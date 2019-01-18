الجبير: سيادة السعودية خط أحمر

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أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن قيادة وسيادة بلاده تعتبر خطاً أحمر، وشدد على عدم السماح لأي دولة بتجاوز أو التعدي على ذلك.

وقال الجبير في كلمة له من أكاديمية الإمارات الدبلوماسية: “متفائل جدا بوضع المنطقة، لدينا موارد طبيعية وشعوب شابة متعلمة وبنية تحتية واستقرار سياسي واجتماعي وقيادات حكيمة تريد أن تحسن وضع بلداننا إلى الأفضل”.

وأضاف: “موقعنا في العالم استراتيجي وجميع المكونات متوفرة لدينا لمزيد من التطوير، العالم يحسدنا على ذلك وطموحنا أعلى”.

وفي الشأن اليمني، قال الجبير: “دول تحالف دعم الشرعية في اليمن لم تكن تريد الحرب في اليمن بل فُرضت عليها بسبب قوات الحوثي وانقلابها على الشرعية في اليمن”، مشددًا على أن “التحالف حريص على أمن واستقرار اليمن أكثر من غيره”.

المصدر CNN بالعربية