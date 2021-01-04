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الجبير يعلّق على منحه جائزة الاعتدال 2020

منذ 27 دقيقة
وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير

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علق وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير على منحه جائزة الاعتدال السعودية لعام 2020، من خلال تغريدة عبر حسابه على “تويتر” جاء فيها “جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز ولمعهد الاعتدال بجامعة الملك عبد العزيز على تشريفي بمنحي جائزة الاعتدال لعام 2020. كل ما قمت وأقوم به بتوجيهات قيادتنا الرشيدة”.

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