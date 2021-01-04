الجبير يعلّق على منحه جائزة الاعتدال 2020

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير على منحه جائزة الاعتدال السعودية لعام 2020، من خلال تغريدة عبر حسابه على “تويتر” جاء فيها “جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز ولمعهد الاعتدال بجامعة الملك عبد العزيز على تشريفي بمنحي جائزة الاعتدال لعام 2020. كل ما قمت وأقوم به بتوجيهات قيادتنا الرشيدة”.

جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز ولمعهد الاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز على تشريفي بمنحي جائزة الاعتدال لعام 2020. كل ما قمت وأقوم به بتوجيهات قيادتنا الرشيدة -يحفظها الله- https://t.co/URiwLNH83Y — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) January 4, 2021