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الجريدة الكويتية: مقتل 5 ضباط في الحرس الثوري الإيراني

17 - نوفمبر - 2021
الحرس الثوري الايراني

الحرس الثوري الايراني

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كشفت صحيفة “الجريدة” الكويتية نقلا عن مصدر بالحرس الثوري الإيراني، أن 5 ضباط من سرية “بيت المقدس” التابعة للقوات “الجو-فضائية” بالحرس، لقوا حتفهم بحادث سير مدبر، الأحد الماضي.

وأفادت “الجريدة” نقلا عن المصدر بأن “السلطات اعتقدت في البداية أن حادث السير الذي وقع عند محور جبلي خطير جدا في منطقة كردستان الإيرانية، هو حادث عرضي، غير أن التحقيقات أظهرت أن قنبلة صغيرة جدا زرعت في سيارتهم واستهدفت على الأرجح “الفرامل” وتم تفجيرها، هي التي أدت إلى فقدان السائق السيطرة على آليته واصطدامها بشاحنة”.

واشار المصدر للصحيفة إلى أن “الشكوك تضاعفت لأن هؤلاء الضباط الخمسة كانوا مسؤولين عن رصد مواقع أمريكية وإسرائيلية، وأخرى لجماعات معارضة للنظام، تدعي طهران أنها موجودة بإقليم كردستان العراق”، لافتا إلى أن “الضباط كانوا أيضا ضمن فرق تتابع إحداثيات التحركات الأمريكية في العراق، وكذلك ضمن الفريق الذي أطلق الصواريخ الانتقامية على مواقع أمريكية في العراق بعد اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق بالحرس، وكانوا قد دبروا عملية استهداف موقع للحزب “الديمقراطي الكردستاني” الإيراني المعارض منذ نحو شهرين قرب أربيل (بشمال العراق)”.

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