الجزائر.. المحكمة تستدعي رئيس الوزراء السابق

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ذكر التلفزيون الرسمي اليوم السبت أن محكمة جزائرية استدعت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال فيما يتصل بتحقيق في تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة.

ولم ترد على الفور أي تفاصيل أخرى.

إلى ذلك، ذكر تلفزيون النهار اليوم السبت أن رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح عين عمار حيواني محافظا لبنك الجزائر بالنيابة.

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وأضاف التلفزيون أن حيواني هو نائب سابق لمحافظ البنك المركزي.

وقال التلفزيون أيضا إن بن صالح عين محمد وارت مديرا عاما جديدا للجمارك.

 

المصدر: الجزائر – رويترز

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