الجزائر تبرم صفقة لشراء بين 210 و300 ألف طن من القمح

قال متعاملون أوروبيون اليوم الجمعة إن الديوان المهني للحبوب، المشتري الرسمي للحبوب في الجزائر، اشترى حتى الآن ما يتراوح بين 210 آلاف و300 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة دولية أغلقت أمس الخميس.

وأضافوا أن المفاوضات مستمرة اليوم الجمعة ومن الممكن إجراء المزيد من عمليات الشراء.

وقالوا إن الأسعار كانت بين 248 و249 دولارا للطن شاملة تكلفة الشحن. وذكر تجار أن المشتريات الأولية مساء أمس الخميس كانت مقابل 249 دولارا للطن شاملة تكلفة الشحن لكميات غير محددة يعتقد أنها صغيرة نسبيا.

والقمح مطلوب للشحن على فترتين من مناطق التوريد الرئيسية التي تشمل أوروبا في الفترة بين أول يوليو تموز و15 من الشهر نفسه وبين 16 يوليو تموز و31 من الشهر نفسه.

وإذا كان المصدر جنوب أفريقيا أو أستراليا فسيكون الشحن مطلوبا قبل ذلك بشهر.

والجزائر مشتر مهم للقمح من الاتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا، لكن المصدرين الروس توسعوا بشكل قوي في السوق الجزائرية.

وتظهر التقارير أن تقديرات التجار والمزيد من تقديرات الأسعار والأحجام لا تزال ممكنة في وقت لاحق.

واشترت الجزائر في مناقصة سابقة كبيرة لشراء القمح اللين في السادس من مارس آذار ما بين 870 و900 ألف طن بأسعار تتراوح بين 227.75 و228 دولارا للطن شاملة تكلفة الشحن للتوريد في يونيو حزيران.