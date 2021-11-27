الجزائر.. تبون يكشف أسباب التعديل الوزراي

كشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عشية الانتخابات المحلية في البلاد، أسباب إقالته لعدد من الوزاراء خلال التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه.

وقال تبون خلال لقاء مع صحفيين، إن “التعديل الوزاري جاء بسبب سوء النتائج المرجوة، وليس على حساب أشخاص”.

وواصل الرئيس الجزائري: “أنا لم أطلب يوما الولاء لي، وإنما للوطن والشعب، كما أن القرارات التي كانت تصدر لم تطبق في الميدان”.

وأضاف أنه خلال الاجتماعات الوزارية التي أجراها مع الحكومة كانت “تتخذ قرارات هامة تفرح الشعب، ولكن للأسف لم تطبق في الواقع”.

وتابع تبون أنه “منذ 5 أشهر أو 6 تم اتخاذ قرار بإنشاء مدرسة عليا للأساتذة مخصصة لفئة الصم والبكم ولم يتم تطبيق ذلك”.

وبهذا الخصوص قال الرئيس الجزائري: “نتوجه نحو خلق مفتشية عامة برئاسة الجمهورية لفرض رقابة على الأداء الإداري والحكومي. حيث إن أي مسؤول سيكون تحت الرقابة دون علمه”.