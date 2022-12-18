الجزائر تدرس تزويد أوروبا بالكهرباء

قالت الجزائر، الأحد، إنها تدرس بجدية تصدير فائض إنتاجها من الطاقة الكهربائية إلى أوروبا.

وقال وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، إن بلاده “تدرس بصفة جدية مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا، بالنظر لقدرتها الإنتاجية الهائلة من الكهرباء والتي تجعل منها قطبًا طاقويًا بامتياز”.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: “نحن بصدد طرح جميع الحلول الطاقوية على شركاء الجزائر، لاسيما في أوروبا من أجل توفير الطاقة بمختلف أنواعها في السوق الأوروبية”.

وأشار إلى أن “الطاقة الإنتاجية المحلية من الكهرباء تبلغ 25 جيجاوات، تستهلك منها البلاد 17 جيجاوات في أوقات ذروة الطلب”.

ومنذ أن شنت موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا، قلصت روسيا إمدادات الغاز لأوروبا فيما وصفه المسؤولون الأوروبيون بأنه هجوم اقتصادي يهدف إلى إضعاف دعمهم المالي والعسكري لكييف.

وتحولت الشركات العاملة في صناعات مثل “الزجاج وصناعة الورق” إلى استخدام “الفحم والنفط”، لتجنب استخدام الطاقة عندما يكون الطلب في ذروته، وتم إغلاق بعض المصانع أيضا.