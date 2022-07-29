الجزائر ترفع القيود عن التبادل التجاري مع إسبانيا

شهدت العلاقات الإسبانية – الجزائرية توتّرًا كبيرًا منذ أسابيع، بعدما علّقت الجزائر العمل بمعاهدة الصداقة التي تربطها بجارتها الأوروبية، وفرضت قيودًا على المبادلات التجارية.

وفي آخر المستجدات، أعلنت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر رفع القيود عن التعامل التجاري مع إسبانيا، كانت قد فرضت مطلع حزيران، بعد ساعات من تعليق معاهدة الصداقة مع مدريد.

وجاء الإعلان باللغة الفرنسية في مستند صادر عن المؤسسة في 28 تموز ونشرته وسائل إعلام محلية.

وقالت “الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية” في مذكرة موجّهة إلى مدراء المصارف والمؤسسات المالية: “إن الإجراءات الاحترازية – تجميد عمليات التجارة الخارجية للسلع والخدمات من وإلى اسبانيا – لم تعد سارية” اعتبارا من الخميس.

ولفتت الجمعية إلى أن هذا القرار اتُخذ في ختام عملية تقييم للآلية التي وُضعت بعد فرض القيود، وبالتشاور مع الجهات الفاعلة المعنيّة.

وفرضت القيود بعدما علقت الجزائر في 8 حزيران، “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء الغربية.

وفي اليوم نفسه، طلبت “الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية” في الجزائر من أعضائها حظر التعامل التجاري للسلع والخدمات، من وإلى إسبانيا.

ووقتذاك، حذّر الاتحاد الأوروبي الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، معتبرًا أنها تشكل على ما يبدو “انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار”.

ونفت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي صحة هذه المعلومات معتبرة في بيان أنه “في ما يتعلق بإجراء الحكومة المزعوم بوقف المعاملات الجارية مع شريك أوروبي، فإنه موجود فقط في أذهان من يدعونه ومن سارعوا إلى استنكاره”.

ونهاية حزيران، اتهمت الحكومة الإسبانية الجزائر بوقف التبادلات التجارية الثنائية بشكل شبه كامل، باستثناء الغاز، مناقضة بذلك النفي الجزائري.

وفي العام 2021، صدرت إسبانيا إلى الجزائر منتجات بقيمة 1.88 مليار يورو واستوردت منها ما قيمته 4.7 مليارات يورو، علما بأن منتجات قطاع الطاقة شكلت الغالبية الساحقة (أكثر من 90%) مما استوردته مدريد من الجزائر، وخصوصا الغاز، وفق الحكومة الإسبانية.