الجزائر تزيد إمدادات الغاز لإيطاليا

أبلغ توفيق حكار الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية بلومبرج، الأربعاء، بأن الجزائر ستزيد تسليمات الغاز لإيطاليا إلى 25.2 مليار متر مكعب من 20.9 مليار متر مكعب في 2021.

وقال حكار لوكالة الأنباء إن صادرات الغاز بلغت حتى الآن 17.8 مليار متر مكعب بزيادة قدرها 17 بالمئة.

وأبلغ مصدر مطلع رويترز بأن حكار أدلى بهذه التصريحات بهدف القضاء على الشائعات التي تقول إن الجزائر تواجه صعوبة في الوفاء بتعاقداتها مع إيطاليا.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن الرسالة الرئيسية هي “لا تقلقي يا إيطاليا، ستوفر الجزائر الكميات المتفق عليها”.

ووفقا لأرقام سوناطراك، أنتجت الجزائر 103 مليارات متر مكعب من الغاز في 2021 وصدرت 54 مليار متر مكعب.

من جانبها، ذكرت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية أن ”حرب الطاقة“ التي يشنها الرئيس الروسي باتت تسحق أوروبا بصمت، وأن الرهان بأن الأمر قد ينتهي بتقويض الدعم الغربي لأوكرانيا يبدو أنه سيتحقق أيضاً.

وقالت الصحيفة إن المصانع والشركات والأسر في جميع أنحاء أوروبا تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة، حيث يرسل وقف إمدادات الغاز الطبيعي الروسي أسعار الطاقة في القارة إلى ”معدلات فلكية“، مما ينذر بعاصفة اقتصادية ومخاوف من ركود يلوح في الأفق، الأمر الذي يهدد التضامن مع أوكرانيا.

وأضافت المجلة في تقرير لها أن أسعار الطاقة المرتفعة الساحقة قد وصلت إلى 10 أضعاف متوسط ​​مستواها على مدار العقد الماضي، مما أدى إلى وجود طفرات خنقت الصناعات وتركت الأسر تتساءل حول قدرتها على دفع فواتيرها.

وتابعت المجلة: ”تتسابق الحكومات الوطنية لإيجاد إمدادات بديلة الآن بعد أن قطعت روسيا ثلث إمدادات الغاز في القارة كجزء من حملتها لجعل أوروبا تبكي بسبب دعمها لأوكرانيا“.