الجزائر تستأنف الأنشطة الثقافية والفنية

استأنفت الجزائر الأنشطة الثقافية والفنية على المستوى الوطني، الخميس، بعد تعليق طارئ استمر قرابة أسبوعين تضامنا مع أسر الضحايا والمصابين جراء حرائق الغابات.

واندلعت حرائق منتصف أغسطس آب في نحو 21 ولاية بشرق الجزائر أبرزها الطارف وسوق أهراس وسطيف وقالمة وسكيكدة مما أدى لوفاة 37 شخصا وإصابة 183 بحسب بيانات الحماية المدنية.

وفي 18 أغسطس آب قررت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي تعليق وتأجيل كل الاحتفالات الفنية والثقافية إلى وقت لاحق “تضامنا وتعاطفا مع أسر الضحايا والمصابين”.

وأثر القرار على بعض المناسبات التي كانت المدرجة بخطة الوزارة ضمن برنامج إحياء الذكرى الستين لعيد الاستقلال.