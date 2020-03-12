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الجزائر تسجل أول حالة وفاة بفيروس “كورونا”

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية؛ اليوم الخميس؛ عن تسجيل أول حالة وفاة لمريض بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن مريضا يبلغ من العمر 76 عاما قضى بفيروس كورونا في مستشفى بني مسوس بضواحي العاصمة الجزائر.

وكشفت الوزارة عن 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظات البليدة وسوق أهراس وتيزي وزو؛ ما يرفع عدد الاصابات إلى 25.

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ودعت السلطات مواطنيها في وقت سابق إلى تحاشي السفر إلى الدول التي تشهد انتشارًا للوباء.

وتسببت المخاوف من انتشار فيروس كورونا في إلغاء عدة تظاهرات ثقافية وعلمية، حيث جرى الإعلان عن إرجاء ملتقى المضامين الفكرية في السينما الرقمية إلى وقت لاحق، وسط إقرار اتحاد الكرة المحلي إجراء المباريات دون جماهير، على وقع إرباك متصاعد وحملات تحسيس في وسائل الإعلام الرسمية.

ووضعت السلطات الجزائرية السبت الماضي طاقما طبيا من 7 أشخاص، في الحجر الصحي، للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، وسط شكوك في إصابات جديدة بمناطق في شرق وغرب البلاد.

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