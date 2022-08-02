الجزائر تشتري حوالي 660 ألف طن من قمح الطحين

قال تجار أوروبيون إن من المعتقد أن الديوان المهني للحبوب، المشتري الحكومي للحبوب في الجزائر، اشترى حوالي 660 ألف طن من قمح الطحين من مناشئ خيارية في مناقصة استيراد الثلاثاء.

ومن المعتقد أنه دفع حوالي 384 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن للكمية بكاملها، وهو ما يتماشى مع سعر أشار إليه تجار في تقديرات مبدئية في وقت سابق.

ولا تنشر الجزائر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، تفاصيل مناقصاتها.

وطلبت مناقصة اليوم أن يكون الشحن من مناطق التوريد الرئيسية، ومن بينها أوروبا، في الفترات التالية: 21-30 سبتمبر أيلول و1-15 و16-31 أكتوبر تشرين الأول. وإذا كان المصدر أمريكا الجنوبية أو استراليا فإن الشحن يكون قبل ذلك بشهر.

وفي مناقصتها السابقة لقمح الطحين في نهاية يونيو حزيران، أشارت تقديرات إلى أن ديوان الحبوب حجز حوالي 740 ألف طن بسعر يبلغ 445 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن.

وأصدر مستوردون آخرون للقمح مناقصات هذا الأسبوع، متشجعين بتراجع في الأسعار الدولية مرتبط جزئيا باستئناف صادرات الحبوب من ميناء أوديسا بموجب اتفاقية للسماح بتجارة بحرية من أوكرانيا التي تعصف بها الحرب.