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الجزائر تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 2 - يونيو - 2024 9:28 مساءً
قمح الطحين

قمح الطحين

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قال تجار أوروبيون اليوم الأحد إن الديوان المهني للحبوب، المشتري الرسمي للحبوب في الجزائر، طرح مناقصة دولية لشراء قمح الطحين اللين من مناشئ اختيارية.

وطلبت المناقصة 50 ألف طن متري لكن عادة ما تشتري الجزائر كمية أكبر بكثير من الكميات الأسمية للمناقصات.

والموعد النهائي لتقديم العروض هو الثلاثاء الرابع من يونيو حزيران، على أن تظل العروض سارية حتى اليوم التالي.

ومن المقرر شحن القمح العام الجاري على فترتين من مناطق الإمداد الرئيسية بما في ذلك أوروبا وذلك من الأول وحتى 15 أغسطس آب، و16 إلى 31 أغسطس آب. وإذا كان المصدر أمريكا الجنوبية أو أستراليا، فسيتم الشحن قبل ذلك الموعد بشهر.

والجزائر مشتر مهم للقمح من الاتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا، لكن المصدرين الروس يتوسعون بقوة في السوق الجزائرية.

    المصدر :
  • رويترز

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