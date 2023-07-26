الأربعاء 8 محرم 1445 ﻫ - 26 يوليو 2023 |
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الجزائر تعلن السيطرة على حرائق الغابات

منذ 44 دقيقة
حرائق غابات في الجزائر- أرشيفية

حرائق غابات في الجزائر- أرشيفية

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أعلنت الجزائر، الأربعاء، عن تمكنها من احتواء حرائق استعرت في غاباتها.

واجتاحت حرائق الغابات مناطق في الجزائر فأودت بحياة 34 شخصا على الأقل، بينهم عشرة جنود، وأجبرت نحو 1500 شخص على إخلاء منازلهم.

ويشهد شمال إفريقيا وجنوب أوروبا موجة حر شديدة، حيث سجلت درجات حرارة 49 درجة مئوية في مدن تونسية.

واجتاحت شمال أفريقيا موجة حر كبيرة وسجلت المنطقة درجات حرارة تصل إلى 49 درجة مئوية في بعض البلدات التي اجتاحت فيها حرائق الغابات بلدة ملولا الحدودية.

وقال شهود لرويترز إن الحرائق التي اندلعت في مناطق جبلية وصلت إلى منازل بعض السكان في البلدة وأجبرت مئات العائلات على الفرار.

وقال مسؤول في الحماية المدنية إنه جرى إجلاء مئات من سكان البلدة في قوارب صيادين وسفن خفر السواحل.

    المصدر :
  • رويترز

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