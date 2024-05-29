الأربعاء 21 ذو القعدة 1445 ﻫ - 29 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجزائر تعلن عن خطط لزيادة إنتاج الغاز إلى 200 مليار متر مكعب

منذ 8 دقائق
إنتاج الغاز في الجزائر - الأناضول

إنتاج الغاز في الجزائر - الأناضول

A A A
طباعة المقال

قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب للتلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء إن الجزائر ستنتج 200 مليار متر مكعب من الغاز على المدى المتوسط مقارنة مع 137 مليار متر مكعب في 2023.

وأضاف عرقاب أن الجزائر سجلت ثمانية اكتشافات جديدة للغاز هذا العام ستساعد في دعم الإنتاج.

ووجدت السلطات الجزائرية نفسها في السنوات الأخيرة، في مواجهة استهلاك داخلي متنام، بلغ نحو 50 مليار متر مكعب في 2023، وزيادة الكميات المصدرة للخارج في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية بكمية 56 مليارا”.

والخميس الماضي، وقعت شركة سوناطراك عقدا مع شركتين إيطالية وأمريكية، لإنجاز 3 محطات لمعالجة الغاز لتعزيز الإنتاج في حقل حاسي الرمل (550 جنوبي العاصمة) الأكبر في البلاد.

ويهدف المشروع إلى استمرارية استخراج الغاز من حقل حاسي الرمل، الذي يعد الأكبر في البلاد والقارة الإفريقية، من أجل ضمان الحفاظ على مستوى الإنتاج عند 188 مليون متر مكعب قياسي في اليوم.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

بنيامين نتنياهو
غزة تحت النار
بعد تهمة ارتكاب جرائم حرب.. مفوض أوروبي يلتقي بنتنياهو
الكنيست الإسرائيلي
غزة تحت النار
الكنيست يخطو خطوة لإلغاء حصانة "الأونروا" بتصويت تمهيدي
وزير الخارجية الأمريكي انطوني بلينكن
اشتباكات السودان
بلينكن يطالب باستئناف مفاوضات جدة لإنهاء النزاع السوداني

الأكثر قراءة

مطار بن غوريون
غزة تحت النار
دولة أوروبية يسارع الإسرائيليون لنيل جنسيتها بشكل كبير.. ما هي؟
جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
صفقة حزب الله وإسرائيل.. صحيفة أمريكية تكشف الموعد وتفاصيل هامة!
ما الذي قد يفعله الوشم في جسمك؟ دراسة جديدة ستصدمك!