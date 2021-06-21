الجزائر.. تفكيك خلية إرهابية على الحدود مع تونس

قالت السلطات الأمنية في الجزائر، الأحد، أنها تمكنت من تفكيك خلية تابعة لـ“تنظيم متشدد“، في محافظة الطارف، على الحدود مع تونس.

وأكدت محكمة الذرعان في محافظة الطارف، ”توقيف 9 متشددين، وتقديمهم إلى العدالة، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل جماعة اجرامية، تتبادل المعطيات بشأن مخططات ارهابية“، بحسب نص بيانها.

وبحسب بيان المحكمة، تنتمي الشبكة إلى تنظيم ”رشاد“، وثبت تلقي أحد عناصرها مبالغ مالية مهمة، وتورط باقي عناصر التنظيم في نقل معلومات، وتلقي توجيهات بشأن مخططات إجرامية، كانوا ينوون تنفيذها داخل التراب الجزائري.

ويلاحق المتهمون الذين هم قيد التوقيف، بتهم المؤامرة للقضاء على نظام الحكم والمساس بالوحدة الوطنية، والمساس بأمن الجزائريين وسلامتهم، بحسب المحكمة.

وبحسب البيان ذاته تم إيداع 4 من الموقوفين السجن، وإخضاع عنصرين من الجماعة المتشددة للرقابة القضائية.

يشار إلى أن حركة رشاد تأسست في عام 2007، وأعلنت أنها حركة معارضة لنظام الحكم في الجزائر، وتم تصنيفها في 18 مايو/ أيار الماضي من طرف المجلس الأعلى للأمن الجزائري ”منظمة إرهابية“.