الجزائر توقع مذكرات تفاهم مع النيجر ونيجيريا لإنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء

أعلنت الجزائر والنيجر ونيجيريا عن توقيع مذكرات تفاهم فيما بينها للبدء في إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء، وفقا لصحيفة “النهار” الجزائرية.

وسيقوم وزراء الطاقة لهذه البلدان الثلاثة بدراسة مختلف جوانب المشروع، والتقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة في أبوجا (نيجيريا)، في إطار أشغال فريق العمل المكون من خبراء البلدان الثلاثة، وفقا لـ”وكالة الأنباء الجزائرية”.

ويعد مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء، هو الأضخم لنقل الغاز يربط الدول الثلاث على طول 4.000 كلم، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وعلق موقع “هسبريس” المغربي، على توقيع مذكرات التفاهم قائلا:” لا يزال حلم خط أنبوب للغاز عابر للصحراء يراود الجزائر، رغم الصعوبات التي تعترض إنجازه”.

وبدأ التفكير في إنجاز خط يربط الجزائر ونيجيريا والنيجر منذ ثمانينات القرن الماضي، وفي سنة 2009، وقع اتفاق حكومي بين الأطراف الثلاثة للبدء في التنفيذ، لكن لم يكتب للمشروع أن يرى النور إلى حد الساعة، وفقا للموقع المغربي.

وتابع “هسبريس”: “رغم كل العقبات والصعوبات التي تعترض هذا المشروع، تواصل الجزائر التوقيع على مذكرات دون أن تحقق تقدما ملموسا على أرض الواقع، مشيرا إلى أن صعوبات تواجه المشروع نظراً لمروره في منطقة تتسم بعدم الاستقرار، إضافة إلى صعوبات التمويل”.

وأدت زيادة في الطلب على الطاقة إلى تخفيف الضغوط على المالية العامة الجزائرية بعد سنوات من تراجع مبيعات النفط الذي قلص احتياطيات النقد الأجنبي. ومن المتوقع أن ترتفع عائدات الطاقة في البلاد إلى 50 مليار دولار بحلول نهاية 2022، من 35.4 مليار دولار في عام 2021، بحسب رويترز.

إشارة إلى أن الجزائر انتهى في أكتوبر من العاك الماضي عقد العمل المبرم بينه وبين المغرب، لنقل الغاز الجزائري، عبر الأراضي المغربية، إلى إسبانيا.

وجاء ذلك بعد قرار للرئيس لجزائري عبد المجيد تبون بعدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مروراً بالمغرب، وذلك بسبب “الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية”، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.

وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في نهاية أغسطس، بسبب “أعمال عدائية” من جانب المملكة، وهو قرار اعتبرته الرباط “غير مبرر”.