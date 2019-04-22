الجزائر.. جلسات التشاور حول تنظيم الانتخابات تنطلق اليوم

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تنطلق اليوم الاثنين في الجزائر جلسات التشاور لتشكيل هيئة تحضير وتنظيم الانتخابات، بناء على دعوة موجهة من الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح.

هذا وأعلنت بعض القوى السياسية والحزبية رفضها المشاركة في المشاورات بينها حزب “طلائع الحريات”.

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وأعلن علي بن فليس رئيس حزب “طلائع الحريات” عن مقاطعة اجتماع التشاور انسجاماً مع مطالب الشعب الشرعية والعادلة. واعتبر بن فليس هذه الدعوة محاولة يائسة أخرى لتجنب الاستجابة الفعلية لمطالبه الحقيقية.

يأتي ذلك فيما يترقب الشارع الجزائري بدء محاكمة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي بتهم الفساد وتبديد المال العام، والتي حصلت على مدار سنوات حكمه الطويلة.

 

المصدر: – قناة الحدث

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