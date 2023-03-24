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الجزائر... ضبط 1,6 مليون حبّة دواء يُستخدم كمخدّر

منذ 9 دقائق
علم الجزائر

علم الجزائر

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أعلنت الشرطة الجزائرية الجمعة 24/3/2023 أنّها ضبطت أكثر من مليون و600 ألف حبة من دواء يستخدم كمخدّر كان مهرّبون يستعدّون لترويجها في عدد من مدن البلاد بعدما أدخلوها عبر الحدود الجنوبية.

وبثّ التلفزيون الحكومي تقريراً أعدّته المديرية العامة للأمن الوطني أفاد بأنّ المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات ضبطت هذه الشحنة المهرّبة من دواء البريغابالين.

وأضاف أنّ المصلحة تتبعّت هذه الشحنة منذ دخولها الى الجزائر عبر تمنراست الحدودية مع دولتي مالي والنيجر، وشحنها في صهريج لنقل الزفت، وحتى توقيف الجناة في مطار الجزائر، وضبط الشحنة بمستودع بالضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية.

ووصفت الشرطة الجزائرية العميلية بأنّها “الأضخم منذ نشأة المديرية العامة للأمن الوطني” غداة الاستقلال في 1962.

ويُستخدم دواء البريغابالين لعلاج الصرع ولديه خصائص مخدّرة، وأصبح مدمنون في الجزائر يستخدمونه بديلاً عن مخدّرات أخرى حتى انهم أطلقوا عليه اسم “الصاروخ” لتأثيره على عقولهم.

وذكرت الشرطة أن العقل المدبّر لمحاولة ترويج الكميات الكبيرة من “الصاروخ” هو “أحد أخطر بارونات المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، يدعى ش.شعيب والمكنّى بـ”الحاج”، الهارب بفرنسا والصادرة في حقّه 5 مذكرات توقيف دولية” وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

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