الثلاثاء 22 ذو القعدة 1443 ﻫ - 21 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجزائر.. عطلة مدرسية اضطرارية بعد إصابة 76 طفلا بكورونا

8 - ديسمبر - 2021

كورونا الجزائر

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة التربية الجزائرية عن تقديم اضطراري وعاجل لموعد العطلة المدرسية وتمديدها21 يوما، بعد أن الكشف في ولاية وهران عن تسجيل 76 إصابة بكورونا لدى الأطفال.

وقال يوسف بوخاري رئيس مصلحة الوقاية التابعة لمديرية الصحة بوهران إنه تم تسجيل 76 حالة إصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال تتراوح أعمارهم مابين ما بين 4 إلى 18 سنة، وذلك ما بين الفترة الممتدة ما بين 1 نوفمبر إلى 8 ديسمبر.

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 213484 إصابة، وارتفاع إجمالي حالات الوفاة إلى 6123.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

الغزو الروسي لـ أوكرانيا
للمرة الأولى.. أوكرانيا تستخدم بنجاح الأسلحة الغربية ضد روسيا
العثور على جثتي فتاتين سعوديتين في أستراليا.. ماذا في التفاصيل؟
عناصر من طالبان
طالبان تفرج عن 5 بريطانيين معتقلين منذ أشهر

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

هواتف آيفون تتعرض للاختراق
هل امتلكت أحد هواتف ايفون هذه؟ قد تحصل على تعويض من أبل!
قبل تنزيل أي تطبيق عليك التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات
ماذا تنتظر.. احذف هذا التطبيق فوراً من هاتفك!!
الطاقة الشمسية
مدير مصرف الإسكان: 5 مصارف بدأت بإعطاء قروض للطاقة الشمسية