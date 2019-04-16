الجزائر.. قوى الحراك الطلابية تدعو لإضراب مفتوح

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دعت قوى الحراك الطلابية في الجزائر لإضراب مفتوح اليوم الثلاثاء بمناسبة عيد العلم للتنديد بما وصفوه بالتضييق الذي يتعرض له المحتجون من قبل أجهزة الأمن.

وتأتي دعوات الإضراب الثلاثاء بعد يومين على احتجاجات طلابية في عدة ولايات جزائرية تنديدا بالانتخابات التي أعلن عنها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.

وتأتي هذه الدعوات، في حين أعلنت الداخلية الجزائرية استقبال 9 طلبات للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في يوليو.

والأحد، أعلن نحو أربعين من أصل 1541 رئيس بلدية في الجزائر رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 4 تمّوز/يوليو، متضامنين في ذلك مع الحركة الاحتجاجية ضد النظام.

ويرفض الحراك الشعبي الهيئات والشخصيات، والحكم الانتقالي المنبثق عن “النظام السابق” الذي أرساه بوتفليقة والمكلّف بتنظيم الاستحقاق الرئاسي المقبل، معتبراً أنه غير قادر على ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها.