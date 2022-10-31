الأثنين 6 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 31 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجنائية الدولية تستأنف تحقيق بشأن أفغانستان

منذ 5 دقائق
المحكمة الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية الدولية

A A A
طباعة المقال

حكم قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، أنه بوسع المدعي العام كريم خان استئناف التحقيقات في الفظائع التي وقعت في أفغانستان، وهو تحقيق كان مؤجلا منذ ما يزيد على عامين.

بموجب الحكم، الذي نشرته المحكمة الجنائية الدولية، قال القضاة إن التحقيق يمكن أن يمضي قدما، إذ أن كابول “لا تجري حاليا تحقيقات حقيقية” في الجرائم المزعومة بموجب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، كما أكدت في وقت سابق.

وفي أغسطس آب، بعد عام على تولي طالبان الحكم، حث المدعي العام خان القضاة على السماح باستئناف التحقيق محذرا من أن الجرائم مستمرة في أفغانستان.

وفي سبتمبر أيلول العام الماضي، أعلن خان أنه يريد استئناف التحقيق في جرائم ارتكبتها طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية-خراسان. وقال إن الادعاء قد “يقلل من أهمية” التحقيق في الجرائم المشتبه في أن القوات الأمريكية وقوات الحكومة الأفغانية ارتكبتها.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

سفينة شحن حبوب
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
ألمانيا: سنضغط لمواصلة تصدير الحبوب من أوكرانيا
سلاح الجو الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مع استمرار الحرب.. "ملائكة الموت" تنضم إلى القوات الجوية الروسية
بورصة وول ستريت
وول ستريت تفتح على انخفاض

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الرئيس ميشال عون
بعد انتهاء ولايته.. عون يسترجع أحقاده ويحاول حرق ما تبقى من لبنان
جبران باسيل
باسيل يُصعّد ويُخيّر الضاحية بينه وبري... فكيف ردّت؟!
الرئيس نجيب ميقاتي
الرئيس ميقاتي يكشف عن معالم المرحلة المقبلة