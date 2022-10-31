الجنائية الدولية تستأنف تحقيق بشأن أفغانستان

حكم قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، أنه بوسع المدعي العام كريم خان استئناف التحقيقات في الفظائع التي وقعت في أفغانستان، وهو تحقيق كان مؤجلا منذ ما يزيد على عامين.

بموجب الحكم، الذي نشرته المحكمة الجنائية الدولية، قال القضاة إن التحقيق يمكن أن يمضي قدما، إذ أن كابول “لا تجري حاليا تحقيقات حقيقية” في الجرائم المزعومة بموجب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، كما أكدت في وقت سابق.

وفي أغسطس آب، بعد عام على تولي طالبان الحكم، حث المدعي العام خان القضاة على السماح باستئناف التحقيق محذرا من أن الجرائم مستمرة في أفغانستان.

وفي سبتمبر أيلول العام الماضي، أعلن خان أنه يريد استئناف التحقيق في جرائم ارتكبتها طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية-خراسان. وقال إن الادعاء قد “يقلل من أهمية” التحقيق في الجرائم المشتبه في أن القوات الأمريكية وقوات الحكومة الأفغانية ارتكبتها.