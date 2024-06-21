الجنائية الدولية تنشر مذكرة اعتقال بحق زعيم جماعة أنصار الدين في مالي

نشرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، مذكرة اعتقال بحق إياد أغ غالي، زعيم جماعة أنصار الدين الإسلامية التي سيطرت على تمبكتو في شمال مالي عام 2012.

وقالت المحكمة: “إن غالي المعروف أيضا باسم أبو الفضل متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين يناير كانون الثاني 2012 والشهر نفسه من 2013. وصدرت مذكرة الاعتقال بحقه في 2017 لكنها ظلت طي الكتمان قبل الإعلان عنها اليوم الجمعة”.

وحاولت جماعة أنصار الدين فرض أحكام الشريعة الإسلامية بعد سيطرتها على تمبكتو. وفي قضايا سابقة نظرتها المحكمة لأعضاء آخرين في أنصار الدين، قال ممثلو الادعاء إن مسلحي الجماعة اغتصبوا نساء في تمبكتو ومارسوا ضدهن الاستعباد الجنسي.

واستخدم المقاتلون المرتبطون بتنظيم القاعدة أيضا الفؤوس والمجارف والمطارق لتحطيم المقابر والأضرحة التي يرجع تاريخها إلى قرون مضت والتي تعكس الفكر الصوفي في تمبكتو.

وقضت المحكمة بالسجن لمدة تسع سنوات على أحد الإسلاميين المتشددين في 2016 بعد أن أقر بمشاركته في تدمير معالم دينية في تمبكتو. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكما على مشتبه به آخر من مالي يوم الأربعاء المقبل.