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الجندي الأمريكي ترافيس كينغ يصل تكساس بعدما طردته كوريا الشمالية

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 28 - سبتمبر - 2023 12:26 مساءً
الجندي الأمريكي ترافيس كينغ

الجندي الأمريكي ترافيس كينغ

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وصل الجندي الأمريكي ترافيس كينغ إلى قاعدة عسكرية أمريكية في تكساس في وقت مبكر من اليوم الخميس بعدما طردته كوريا الشمالية التي دخل حدودها شديدة التحصين قبل شهرين، وفق ما ذكرت شبكة سي.إن.إن أن.

ونقلت سي.إن.إن عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية قوله إن كينغ وصل على متن رحلة جوية عسكرية أمريكية هبطت في كيلي فيلد بقاعدة سان أنطونيو-فورت سام هيوستن المشتركة.

تمكنت الولايات المتحدة، الأربعاء، من تأمين “العودة الآمنة” للجندي الأمريكي ترافيس كينغ، الذي كان محتجزًا في كوريا الشمالية إلى البلاد.

وفي بيان، شكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان السويد “على دورها الدبلوماسي الذي يمثل قوة حماية للولايات المتحدة في كوريا الديمقراطية”، والصين للمساعدة في تسهيل عبور الجندي.

كما شكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الجنرال بات رايدر، في بيان، البلدين على مساعدتهما في العودة الآمنة لكينغ.

وأضاف البيان أن “الولايات المتحدة تقدر العمل الشاق الذي يقوم به أفراد الجيش والقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، والمسؤولون في البنتاغون، ووزارة الخارجية الأمريكية لإعادة الجندي كينغ إلى البلاد”.

وبهذا الخصوص، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في تصريح صحفي، إن المسؤولين يتوقعون وصول كينغ إلى الولايات المتحدة في “الساعات المقبلة”.

    المصدر :
  • رويترز

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