الجنرال ماكنزي.. أول مسؤول أمريكي يزور إسرائيل في عهد بايدن

من المقرر أن يصل قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال كينث ماكنزي إلى تل أبيب الخميس ليكون بذلك أول مسؤول أميركي يزور إسرائيل بعد تولي جو بايدن رئاسة البيت الأبيض، فيما أفادت مصادر بأن البلدين سيعقدان صفقات أسلحة متطورة.

وقالت مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية للحرة إن ماكنزي سيلتقي مساء الخميس مع رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي وصباح غد مع وزير الدفاع بني غانتس.

وأضافت أن ماكنزي سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين “الملف الإيراني والتحديات الإقليمية الأخرى”.

ورفضت السفارة الأميركية في القدس خلال اتصال هاتفي مع مراسل “الحرة” التعقيب على زيارة ماكنزي.

وتأتي زيارة قائد القيادة الوسطى الأميركية بعد يومين من تأكيد رئيس الأركان الإسرائيلي أنه أمر قواته بتكثيف الاستعدادات لشن هجوم محتمل ضد إيران خلال هذا العام، بهدف منعها من الوصول إلى إنتاج قنبلة نووية.

كما اعتبر المسؤول العسكري الإسرائيلي العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران بأنه أمر سيئ.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت منتصف الشهر الجاري نقل إسرائيل من مسؤولية القيادة الأوروبية إلى منطقة القيادة المركزية التي تشمل الشرق الأوسط وأفغانستان.

وقالت إن “الخطوة أتت بعد انخفاض التوتر بين إسرائيل وجيرانها العرب نتيجة اتفاقيات إبراهيم”.

وقال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي ميخائيل بيطون في تصريح للحرة إن “دولة إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها بصورة مستقلة، وتعرف أيضا كيف تكون شريكة لدول تريد الاستقرار في الشرق الأوسط”.

وأضاف أن “هنالك شركاء كثر لإسرائيل من أجل مواجهة التحديات التي تشكلها إيران للعالم وليس فقط لإسرائيل”.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية توقيع صفقة لبيع طائرات تدريب للجيش الأميركي بعشرات ملايين الدولارات.

وأفادت مصادر في الوزارة بأن الصفقة غير المسبوقة شملت بيع 29 طائرة مقاتلة من طراز “F-16 A,B”، حيث تم تسليم أول أربع طائرات مقاتلة إلى الولايات المتحدة الأربعاء.