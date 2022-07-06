الجنيه الإسترليني عند أدنى مستوى في عامين مقابل الدولار

سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له فيما يزيد على عامين مقابل الدولار اليوم الأربعاء مع تشبث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالسلطة على الرغم من استقالة وزراء بارزين بحكومته.

وقال محللون إن الجنيه الإسترليني يتحرك في الغالب بسبب المخاوف الاقتصادية من حدوث ركود عالمي، وليس الاضطرابات السياسية في بريطانيا.

وبحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، انخفض الجنيه الإسترليني 0.41 بالمئة مقابل الدولار ليبلغ 1.19100 دولار بعد أن وصل في وقت سابق إلى 1.18770 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ مارس آذار 2020.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو 0.31 بالمئة إلى 85.570 بنس بعد أن سجلت العملة الأوروبية الموحدة أدنى مستوى لها منذ ديسمبر كانون الأول 2002 بسبب المخاوف المتعلقة بأسعار الطاقة.

وللجنيه الإسترليني تاريخ طويل يمتد لأكثر من 1200 عاماً، وبالرغم من كونه أكثر العملات الحية إزدهارا وطلبا على مستوى العالم ، مازال يلعب دوراً هاماً في سوق تبادل العملات الأجنبية، والذي تُقدر حجم الأموال المتداولة فيه ب 5.3 تريليون يومياً.

ومن المعروف أن الجنيه رمز فخر واعتزاز لبريطانيا إلا أنه يتبع جذوره العائدة إلى قارة أوروبا إبان عهد الملك أوفا ملك مرسيا الذي أصدر البنس الفضي وانتشر بعد ذلك سريعاً أثناء فترات حكم ملوك الأنجلوسكسون.

ويعتبر الإسترليني ثالث أكبر احتياطي عملة في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو، ورابع عملة متداولة في سوق الصرف الأجنبي المسمى “فوركس” بعد الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني.