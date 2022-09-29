الخميس 3 ربيع الأول 1444 ﻫ - 29 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجنيه الإسترليني يحقق مكاسب حادة أمام الدولار

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 29 - سبتمبر - 2022 8:44 مساءً
الجنيه الإسترليني

الجنيه الإسترليني

A A A
طباعة المقال

ارتفع الجنيه الإسترليني في تعاملات متقلبة مساء (الخميس 29-9-2022) مع تراجع الدولار أمام معظم العملات في ظل ارتياح المستثمرين من شراء بنك إنجلترا لسندات طويلة الأجل لإعادة الاستقرار إلى السوق.

وارتفع الجنيه 1.4 بالمئة إلى 1.1034 دولار. وبعد أن كان وصل إلى أدنى مستوى له منذ 37 عاما عند 1.0327 دولار قبل ثلاثة أيام، ارتفع الجنيه الإسترليني 6.4 بالمئة مقابل الدولار.

ويرجع انتعاش العملة البريطانية جزئيا إلى تحرك بنك إنجلترا لشراء السندات. واشترى البنك المركزي اليوم الخميس سندات حكومية بريطانية بآجال استحقاق تزيد عن 20 عاما بقيمة 1.415 مليار جنيه إسترليني (1.55 مليار دولار) في اليوم الثاني من برنامج بمليارات الجنيهات الإسترلينية يهدف لتحقيق الاستقرار في السوق.

وكان الجنيه الإسترليني قد انخفض في بداية التعاملات اليوم الخميس بالتزامن مع دفاع رئيسة الوزراء ليز تراس عن ميزانية الحكومة القائمة على خفض الضرائب.

من ناحية أخرى، تراجع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية حيث انخفض في أحدث التعاملات 0.1 بالمئة عند 112.454.

وصعد اليورو 0.4 بالمئة مقابل الدولار إلى 0.9767 دولار.

وأظهرت البيانات انخفاض المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في سبتمبر أيلول مع تراجع الثقة بين الشركات والمستهلكين الذين يشعرون أيضا بالتشاؤم بشأن اتجاهات الأسعار في الأشهر المقبلة.

وانصب تركيز الأسواق على التضخم في ألمانيا الذي قفز إلى 10.9 بالمئة هذا الشهر، متجاوزا التوقعات التي رجحت بلوغه عشرة بالمئة.

من ناحية أخرى، ارتفع الدولار 0.3 بالمئة إلى 144.525 ين ياباني.

كما صعد اليوان الصيني خارج البر الرئيسي بنحو 0.5 بالمئة إلى- 7.1280 للدولار بعد أن ذكرت رويترز أن السلطات أبلغت البنوك الحكومية بالاستعداد للتدخل لصالح اليوان.

وانخفض الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.6 بالمئة إلى 0.6483 دولار أمريكي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من كييف - رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
غوتيريش: ضم روسيا لمناطق أوكرانية "تصعيد خطير"
البنك المركزي الروسي
المركزي الروسي يمدد القيود على تحويل الأموال للخارج حتى هذا التاريخ
كوريا الشمالية مستمرة في تطوير برنامجها النووي
كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

علم القوات اللبنانية
الجمهورية القوية تحسم قرارها وهذا مرشّحها!
إطلاق نار (تعبيرية)
قتل ابنه ثمّ انتحر.. جريمة مروّعة تهزّ بعلبك
آثار الإعصار آيان
بالفيديو.. لقطات مذهلة من الفضاء للإعصار "آيان" قبيل وصوله إلى فلوريدا