الجنيه الإسترليني يحقق مكاسب حادة أمام الدولار

ارتفع الجنيه الإسترليني في تعاملات متقلبة مساء (الخميس 29-9-2022) مع تراجع الدولار أمام معظم العملات في ظل ارتياح المستثمرين من شراء بنك إنجلترا لسندات طويلة الأجل لإعادة الاستقرار إلى السوق.

وارتفع الجنيه 1.4 بالمئة إلى 1.1034 دولار. وبعد أن كان وصل إلى أدنى مستوى له منذ 37 عاما عند 1.0327 دولار قبل ثلاثة أيام، ارتفع الجنيه الإسترليني 6.4 بالمئة مقابل الدولار.

ويرجع انتعاش العملة البريطانية جزئيا إلى تحرك بنك إنجلترا لشراء السندات. واشترى البنك المركزي اليوم الخميس سندات حكومية بريطانية بآجال استحقاق تزيد عن 20 عاما بقيمة 1.415 مليار جنيه إسترليني (1.55 مليار دولار) في اليوم الثاني من برنامج بمليارات الجنيهات الإسترلينية يهدف لتحقيق الاستقرار في السوق.

وكان الجنيه الإسترليني قد انخفض في بداية التعاملات اليوم الخميس بالتزامن مع دفاع رئيسة الوزراء ليز تراس عن ميزانية الحكومة القائمة على خفض الضرائب.

من ناحية أخرى، تراجع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية حيث انخفض في أحدث التعاملات 0.1 بالمئة عند 112.454.

وصعد اليورو 0.4 بالمئة مقابل الدولار إلى 0.9767 دولار.

وأظهرت البيانات انخفاض المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في سبتمبر أيلول مع تراجع الثقة بين الشركات والمستهلكين الذين يشعرون أيضا بالتشاؤم بشأن اتجاهات الأسعار في الأشهر المقبلة.

وانصب تركيز الأسواق على التضخم في ألمانيا الذي قفز إلى 10.9 بالمئة هذا الشهر، متجاوزا التوقعات التي رجحت بلوغه عشرة بالمئة.

من ناحية أخرى، ارتفع الدولار 0.3 بالمئة إلى 144.525 ين ياباني.

كما صعد اليوان الصيني خارج البر الرئيسي بنحو 0.5 بالمئة إلى- 7.1280 للدولار بعد أن ذكرت رويترز أن السلطات أبلغت البنوك الحكومية بالاستعداد للتدخل لصالح اليوان.

وانخفض الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.6 بالمئة إلى 0.6483 دولار أمريكي.