الأثنين 26 ذو الحجة 1443 ﻫ - 25 يوليو 2022 |
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الجنيه الاسترليني يستقر حول 1.20 دولار

منذ 8 دقائق
الجنيه الاسترليني

الجنيه الاسترليني

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استقر الجنيه الاسترليني حول مستوى 1.20 دولار اليوم الاثنين وسط قلق بين المتعاملين حيال العملة البريطانية بعد بيانات اقتصادية قاتمة في المملكة المتحدة وتوقعات بزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 1615 بتوقيت جرينتش، كان الاسترليني مرتفعا 0.28 بالمئة عند 1.2036 دولار أو أقل قليلا من مستواه المرتفع الذي سجله يوم الجمعة البالغ 1.2064 دولار والذي كان أعلى مستوى في حوالي ثلاثة أسابيع.

وفي وقت سابق في الجلسة صعد الاسترليني 0.50 بالمئة إلى 1.2085 دولار قبل أن يقلص مكاسبه.

وفي مقابل العملة الأوروبية، ارتفع الاسترليني 0.36 بالمئة إلى 84.78 بنس لليورو.

    المصدر :
  • رويترز

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