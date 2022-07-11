الجنيه الاسترليني يسجل أدنى مستوى في عامين أمام الدولار

هبط الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى في عامين اليوم الاثنين مع توخي المتعاملين الحذر بينما انطلقت المنافسة على زعامة حزب المحافين الحاكم والتي ستقرر من سيكون رئيس الوزراء القادم في بريطانيا.

ودفع تدهور شهية المستثمرين للمخاطرة قبيل بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي ستصدر هذا الأسبوع، الدولار ليقفز أمام منافسيه الرئيسيين.

وعمًقت استقالة بوريس جونسون من منصب رئيس الوزراء الشكوك التي تحيط بالاقتصاد البريطاني الذي يعاني بالفعل من ضغوط بسبب معدل تضخم يتجه إلى خانة العشرات ومخاطر ركود.

وأيا كان من سيخلف جونسون فإنه سيتعين عليه أن يتخذ قرارات مهمة بشأن الضرائب والإنفاق قد تقلل مخاطر ركود لكنها ربما تزيد أيضا من الضغوط التضخمية في الاقتصاد.

وهبط الاسترليني أمام العملة الأمريكية إلى 1.1867 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ مارس آذار 2020، ومنخفضا 1.2 بالمئة عن مستواه عند الفتح.

وأمام اليورو، تراجعت العملة البريطانية 0.30 بالمئة إلى 84.84 بنس.

وللجنيه الإسترليني تاريخ طويل يمتد لأكثر من 1200 عاماً، وبالرغم من كونه أكثر العملات الحية إزدهارا وطلبا على مستوى العالم ، مازال يلعب دوراً هاماً في سوق تبادل العملات الأجنبية، والذي تُقدر حجم الأموال المتداولة فيه ب 5.3 تريليون يومياً.

ومن المعروف أن الجنيه رمز فخر واعتزاز لبريطانيا إلا أنه يتبع جذوره العائدة إلى قارة أوروبا إبان عهد الملك أوفا ملك مرسيا الذي أصدر البنس الفضي وانتشر بعد ذلك سريعاً أثناء فترات حكم ملوك الأنجلوسكسون.

ويعتبر الإسترليني ثالث أكبر احتياطي عملة في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو، ورابع عملة متداولة في سوق الصرف الأجنبي المسمى “فوركس” بعد الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني.