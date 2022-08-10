الجنيه الاسترليني يقفز أكثر من 1% أمام الدولار

قفز الجنيه الاسترليني أكثر من واحد بالمئة أمام الدولار الأمريكي، الأربعاء، بعد بيانات أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة قوضت التوقعات لزيادة قدرها 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر أيلول.

وقلص المتعاملون رهاناتهم على أن البنك المركزي المريكي سيقرر زيادة ثالثة على التوالي قدرها 75 نقطة أساس في اجتماعه الشهر القادم بعدما لم تسجل أسعار المستهلكين أي زيادة على الإطلاق في يوليو تموز عن الشهر السابق.

وقفز الاسترليني 1.4 في المئة أمام العملة الخضراء المتراجعة ليصل إلى 1.2250 دولار، وهو أعلى مستوى في ثمانية أيام.

وفي مقابل العملة الأوروبية، صعد الاسترليني 0.25 بالمئة إلى 84.29 بنس لليورو.

والعملة البريطانية هي إحدى العملات الأسوأ أداء بين الاقتصادات المتقدمة هذا العام مع هبوطها 10 بالمئة تقريبا أمام الدولار في 2022 وسط توقعات قاتمة بشأن اقتصاد المملكة المتحدة.