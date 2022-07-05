الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
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الجنيه الاسترليني يهبط لأدنى مستوى منذ 2020 أمام الدولار

منذ 4 دقائق
الجنيه الاسترليني

الجنيه الاسترليني

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هوى الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في عامين اليوم الثلاثاء بينما تركز الأسواق على عملات الملاذ الآمن بعد قفزة أخرى في أسعار الغاز الأوروبية أشعلت مجددا مخاوف التضخم.

وقال خبراء اقتصاديون إن مخاطر انزلاق أوروبا إلى ركود تتزايد بعد قفزة كبيرة في أسعار الغاز الطبيعي في كل من أوروبا وبريطانيا من المنتظر أن تدفع التضخم إلى مستويات أعلى.

وهبط الاسترليني حوالي 1.6 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.1903 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ مارس آذار 2020 مع استئناف الأسواق الأمريكية النشاط بعد عطلة يوم الاثنين.

وأمام عملات أخرى للملاذ الآمن، تراجع الاسترليني 1.4 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 161.8 ين بينما هبط 0.7 بالمئة أمام العملة السويسرية إلى 1.1550 فرنك.

وقال بنك انجلترا المركزي اليوم إن الآفاق الاقتصادية لبريطانيا والعالم تزداد قتامة.

وللجنيه الإسترليني تاريخ طويل يمتد لأكثر من 1200 عاماً، وبالرغم من كونه أكثر العملات الحية إزدهارا وطلبا على مستوى العالم ، مازال يلعب دوراً هاماً في سوق تبادل العملات الأجنبية، والذي تُقدر حجم الأموال المتداولة فيه ب 5.3 تريليون يومياً.

ومن المعروف أن الجنيه رمز فخر واعتزاز لبريطانيا إلا أنه يتبع جذوره العائدة إلى قارة أوروبا إبان عهد الملك أوفا ملك مرسيا الذي أصدر البنس الفضي وانتشر بعد ذلك سريعاً أثناء فترات حكم ملوك الأنجلوسكسون.

ويعتبر الإسترليني ثالث أكبر احتياطي عملة في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو، ورابع عملة متداولة في سوق الصرف الأجنبي المسمى “فوركس” بعد الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني.

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