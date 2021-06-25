الجولان على طاولة واشنطن و يعيد التساؤل حول هويته

تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرار الرئيس السابق دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بسيادة الكيان الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل.

وردا على أسئلة عن موقف إدارة بايدن إزاء وضع الجولان، نقل موقع Washington Free Beacon أمس الخميس عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله، إن “هذه الأرض ليست تابعة لأحد، والسيطرة عليها قد تتغير نظرا للديناميكيات المتغيرة في المنطقة”.

وكان أنتوني بلينكن، أكد بوضوح أن الجولان يحظى بأهمية قصوى بالنسبة لأمن إسرائيل، مضيفا أن بقاء بشار الأسد في الحكم وتواجد قوات إيرانية وفصائل مدعومة من طهران في سوريا يمثل خطرا أمنيا ملموسا على الدولة العبرية، بحسب ما نقل مسؤول الخارجية الأمريكية.

من جهة أخرى، شدد وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، في حديث للموقع، على أن الجولان جزء من إسرائيل، وتابع: “الترجيح أن هذا الأرض قد تعاد إلى سوريا، حتى شريطة وقوع تغيرات في النظام السوري، يتناقض مع أمن إسرائيل والقانون الدولي”.