الثلاثاء 20 ذو الحجة 1443 ﻫ - 19 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجولان على طاولة واشنطن و يعيد التساؤل حول هويته

25 - يونيو - 2021
واشنطن

واشنطن

A A A
طباعة المقال

تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرار الرئيس السابق دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بسيادة الكيان الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل.

وردا على أسئلة عن موقف إدارة بايدن إزاء وضع الجولان، نقل موقع Washington Free Beacon أمس الخميس عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله، إن “هذه الأرض ليست تابعة لأحد، والسيطرة عليها قد تتغير نظرا للديناميكيات المتغيرة في المنطقة”.

وكان أنتوني بلينكن، أكد بوضوح أن الجولان يحظى بأهمية قصوى بالنسبة لأمن إسرائيل، مضيفا أن بقاء بشار الأسد في الحكم وتواجد قوات إيرانية وفصائل مدعومة من طهران في سوريا يمثل خطرا أمنيا ملموسا على الدولة العبرية، بحسب ما نقل مسؤول الخارجية الأمريكية.

من جهة أخرى، شدد وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، في حديث للموقع، على أن الجولان جزء من إسرائيل، وتابع: “الترجيح أن هذا الأرض قد تعاد إلى سوريا، حتى شريطة وقوع تغيرات في النظام السوري، يتناقض مع أمن إسرائيل والقانون الدولي”.

    المزيد من أخبار العالم

    سيارة إسعاف في باكستان
    الأزواج نجوا بحياتهم.. مصرع 18 امرأة غرقا خلال توجههن لحفل زفاف باكستاني
    النفط مقابل الدولار
    تراجع الدولار يدفع بأسعار النفط لتحقيق مكاسب إضافية
    سندات الخزانة الأمريكية
    أدنى مستويات مند 2020.. اليابان والصين تقلصان حيازاتهما من سندات الخزانة الأمريكية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
    صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
    جريمة مروعة.. طفل يغتصب طفلة بمركز ترفيهي في مصر
    مستشفى- تعبيرية
    كارثة... ووفاة مواطن أمام باب المستشفى