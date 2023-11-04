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الجولة الأولى من المشاورات بين الصين وأمريكا حول الشؤون البحرية في بكين

منذ 32 دقيقة
علما الصين وأمريكا

علما الصين وأمريكا

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قالت وزارة الخارجية الصينية إن الصين والولايات المتحدة عقدتا الجولة الأولى من مشاوراتهما حول الشؤون البحرية أمس الجمعة 3\11\2023 في بكين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان السبت إن الجانبين تبادلا بشكل صريح ومتعمق وبناء الرؤى بشأن الوضع البحري والأمن والاقتصاد البحريين.

وقال البيان إن الصين عبرت عن مخاوف جدية بشأن زيادة الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة وعمليات الاستطلاع القريبة المتكررة التي تستهدف الصين ودعم انتهاكات واستفزازات من دول في منطقة بحر الصين الجنوبي.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا على ضرورة تعزيز الحوار والتواصل لتجنب سوء الفهم وسوء التقدير.

    المصدر :
  • رويترز

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