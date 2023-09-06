الجيش: أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في صد هجوم جوي على كييف

قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية عبر تيليغرام إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في وقت مبكر من اليوم الأربعاء 6\9\2023 في صد هجوم جوي روسي على كييف.

وسمع شهود من رويترز عدة انفجارات بدا أنها نشر لأنظمة دفاع جوي.

وكانت هناك إنذارات في أوكرانيا بأكملها من الغارات الجوية.

وفي وقت سابق اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ القوى الغربيّة نصّبت فولوديمير زيلينسكي، وهو يهودي، رئيسًا لأوكرانيا لإخفاء نزعة لتمجيد النازية والتستر عليها.

وقال بوتين في مقابلة بثها التلفزيون: “لقد وضع الأوصياء الغربيون شخصًا على رأس أوكرانيا الحديثة -يهودي العرق والجذور.. من وجهة نظري، يبدو أنهم يتسترون على طابع لا إنساني، وهذا هو أساس.. الدولة الأوكرانية الحديثة”.

وأضاف: “هذا يجعل الوضع برمته مثيرًا للاشمئزاز للغاية، إذ يتستر يهودي عرقي على تمجيد النازية وعلى أولئك الذين قادوا المحرقة في أوكرانيا في وقت ما – أقصد إبادة مليون ونصف المليون شخص”.