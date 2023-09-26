الثلاثاء 11 ربيع الأول 1445 ﻫ - 26 سبتمبر 2023 |
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الجيش الأردني: إسقاط مسيرتين محملتين بالمخدرات من سوريا

منذ 17 ثانية
الحدود الأردنية السورية

الحدود الأردنية السورية

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قال الجيش الأردني الثلاثاء إنه أسقط طائرتين مسيرتين قادمتين من سوريا في أحدث واقعة تثير المخاوف بشأن تزايد تهريب المخدرات عبر الحدود.

وتوقع جنرال اردني متقاعد في وقت سابق من شهر سبتمبر، ان تقوم القوات الاردنية بشن عمليات عسكرية في العمق السوري لمحاربة تجار الكبتاغون.

وقال اللواء الأردني المتقاعد، والمحلل الاستراتيجي العسكري، مأمون أبو نوار، إنه لا يستبعد لجوء الأردن إلى التدخل عسكريا في الجنوب السوري، على غرار اتفاقية أضنة الأمنية، التي منحت الحق لتركيا بدخول الأراضي السورية لمسافة 5 كيلومترات وذلك إذا ما رأى الخطر يداهم البلاد، لكن لن يقوم بإنشاء منطقة عازلة الا إذا اضطر لذلك.

    المصدر :
  • رويترز

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