الجيش الأردني: رصدنا تحركات جوية مريبة قرب الحدود مع سوريا

قال الجيش الأردني إن أنظمة رادار الدفاع الجوي رصدت تحركات جوية مريبة غير معروفة المصدر على الحدود مع سوريا.

وذكر شهود أن طائرات حربية يعتقد أنها أردنية سمعت تحلق فوق مدينة إربد الأردنية ومناطق قريبة من المعبر الحدودي مع سوريا.

وقال الجيش إن سربا من القوات الجوية حلق للتأكد من سلامة الأجواء الأردنية وعدم وجود تهديد. ولم يذكر مصدر التحركات.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، بترا، دعا الجيش الأردني “المواطنين إلى عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة”.

والأسبوع الماضي، أعلن الناطق باسم مديرية الأمن العام في الأردن، العثور على أجزاء طائرة مسيرة في مدينة إربد المحاذية للحدود مع سوريا.

لكن المنطقة الحدودية مع سوريا تشهد أيضا عمليات للجيش الأردني ضد مهربي المخدرات.