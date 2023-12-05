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الجيش الأردني: مقتل 3 من مهربي المخدرات أثناء محاولة تسلل من سوريا

منذ 14 دقيقة
الجيش الأردني- أرشيفية

الجيش الأردني- أرشيفية

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أعلن الجيش الأردني اليوم الثلاثاء، أنه قتل ثلاثة من مهربي المخدرات في عملية أحبطت محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود من سوريا.

وأضاف أنه ضبط 233 ألف قرص من مخدر الكبتاغون ومزيجا من الأمفيتامين وكميات من الحشيش خلال العملية.

وقال إنه رصد مجموعة من المهربين يحاولون اجتياز الحدود وجرى تطبيق قواعد الاشتباك.

وقال الجيش في بيان “نواصل التعامل بكل حزم وقوة مع أي تهديد على الواجهات الحدودية وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه”.

ويقول مسؤولون غربيون في مجال مكافحة المخدرات وواشنطن إن سوريا التي دمرتها الحرب أصبحت الموقع الرئيسي في المنطقة لتجارة المخدرات بمليارات الدولارات إذ يعتبر الأردن الممر الرئيسي لتهريب الأمفيتامين سوري الصنع المعروف باسم الكبتاجون إلى دول الخليج الغنية بالنفط.

ويُحمل الأردن جماعات مسلحة مؤيدة لإيران، والذي يقول إن وحدات من الجيش السوري تدعمها، مسؤولية تهريب المخدرات عبر حدوده نحو الأسواق الخليجية.

وتقول دمشق إنها تعمل جاهدة لكبح تهريب المخدرات وتواصل القبض على عصابات المهربين في الجنوب كما تنفي تواطؤها مع الجماعات المدعومة من إيران المرتبطة بجيشها وقواتها الأمنية.

    المصدر :
  • رويترز

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