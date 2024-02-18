الجيش الأردني: مقتل 5 من مهربي المخدرات عند الحدود مع سوريا

أعلن الجيش الأردني اليوم الأحد مقتل 5 من مهربي المخدرات عند الحدود مع سوريا، وفق وكالة رويترز.

وذكر بيان للجيش الأردني أن خمسة من تجار المخدرات قُتلوا اليوم الأحد خلال محاولة فاشلة لتهريب كميات كبيرة من المخدرات من سوريا إلى الأردن.

وأضاف البيان أن أربعة مهربين آخرين أصيبوا بجروح في أثناء محاولتهم عبور الحدود الشمالية مع سوريا فجرا وأنه تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات.

وجاء في بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأحد، أن مصدرا عسكريا مسؤولا صرح بأن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجر اليوم، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وأكد المصدر أن “القوات المسلحة ماضية في استخدام كافة القدرات والإمكانيات المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني”.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال الجيش الأردني إنه يواجه ما سماه “حملة مسعورة” من تجار المخدرات ومهربي الأسلحة.