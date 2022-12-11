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الجيش الأردني يحبط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاغون من سوريا

منذ دقيقتين
عنصر من الجيش الأردني

عنصر من الجيش الأردني

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أحبطت السلطات الأردنية فجر (الأحد 11-12-2022) إحدى اكبر عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود مع الأراضي السورية.

وفي بيان للجيش الأردني، اكد فيه أن كمية المخدرات المضبوطة كانت أكثر من ثلاثة ملايين حبة كبتاغون و8773 كف حشيش.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إن قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وجرى تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري.

وأوضح أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة جرى العثور على 8773 كف حشيش و ثلاثة ملايين و 141 ألف حبة كبتاغون، بالإضافة إلى 376 طلقة كلاشنكوف”، مشيرا الى “تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

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